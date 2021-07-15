الدبيبة يتابع عمل مؤسسة الاستثمار والأصول في الخارج

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل أيضًا صفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أعمال المؤسسة وسير العمل فيها مع رئيس مجلس الإدارة “الليبية للاستثمار” علي محمود.

الطرفان؛ ناقشا إمكانية تطوير الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمعايير الحوكمة، ومراجعة الحسابات، وتدقيق الرقابة الداخلية.

وقال مصدر مسؤول يعمل في مؤسسة الاستثمار لـ”218″ إن علي محمود استعرض، خلال الاجتماع، آليات متابعة الأصول في الخارج خلال الفترة الماضية، بما في ذلك القضايا القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية