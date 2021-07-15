وزارة العمل: اكتشفنا وجود أكثر من 4910 حالات ازدواج وظيفي في مكتب العمل الماية وحده

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل عبدالقادر أبوشناف إنهم اكتشفوا وجود أكثر من 4910 حالات ازدواج وظيفي في مكتب العمل الماية وحده.

أبو شناف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأربعاء، أوضح أن هذا الازدواج الوظيفي اكتشف بعد توحيد وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها، والتي من ضمنها مركز المعلومات والتوثيق، وبعد ربط منظومة الازدواجية الوظيفية.

وأكد أبوشناف أنهم تبينوا بعد أن أوقفوا حالات الازدواج الوظيفي، أن أغلب الذين تم تعيينهم لا يعلمون عن هذه التعيينات منذ سنوات، وكانت تصرف لهم المرتبات، خصوصًا وأن جزءًا كبيرًا منهم هم في الأساس موظفون في أجهزة الدولة المختلفة.

مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل أشار إلى أن أولئك الموظفين فوجئوا بإيقاف مرتباتهم، وبناء على ذلك شكل وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، لجنة تحقيق في هذا الأمر، على أن تقدم تقريرها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها.

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