التكبالي: الشقاق ما بين الإخوان حقيقي بسبب تمويل حزب العدالة والبناء

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن هناك شقاقًا كبيرًا داخل تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وهناك أطراف تحاول أن تجمع أكبر عدد من القيادات الحزبية والسياسية التي تؤيد الإخوان.

التكبالي أوضح في تصريح لصحيفة “العرب” أن الشقاق حقيقي، والعراك في ما بين الإخوان حقيقي، ووجود سرقات وفساد حقيقي رغم أن هذا الفساد ليس حكرًا على الإخوان، فكل الأحزاب في ليبيا غارقة في هذا المستنقع إلا تلك الناشئة التي ليس لديها لا نفوذ ولا سلطة ولا مال.

وأردف أن “كلام البناني صحيح؛ لأن محمد صوان لم يكن يدير الحزب بطريقة محترفة، بل كان يديره من خلال جمع الأحباب والأقرباء والإغداق عليهم، وعليه الآن إذا كان يريد تفنيد ما جاء على لسان البناني أن يسلمه وثائق الحزب خاصة في ما يتعلق بالتمويل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية