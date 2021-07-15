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آمر محور الزطارنة بـ”بركان الغضب” يلتقى القائم بأعمال السفير البريطاني في طرابلس

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى  آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة خارجية حكومة الوحدة محمد خليل عيسى أمس الأربعاء القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا  كيث إنجلش.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فرص التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موضوع عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس، تسهيلًا لحصول المواطنين الليبيين على التأشيرة في طرابلس، بدلًا من تكبدهم لمشاق السفر إلى تونس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تاريخ بريطانيا وارتباطها بالارهاب معروف …بريطانيا أسست حزب الخوان المفلسين عام 1928 في مصر ليكون شوكة في قلب العروبة لتدميرها وتدمير بقية الدول العربية…بريطانيا قامت بقيادة الاعتداء علي مصر عام 1956 فيما يعرف بالعدوان الثلاثي …بريطانيا منحت اسرائيل وطن لهم واغتصب فلسطين بموجب وعد بلفور المشؤم…بريطانيا صاحبة سياسة ((فرق تسود)) والتي تطبقها علي دول العرب….هذه هي بريطانيا زعيمة من زعماء ديمقراطيات العالم الكاذبة…تاريخ استعماري اسود…لو فيه دولة كيف يقوم سفير بمقابلة قائد ميليشيا ..؟؟ةلة بريطانيا دولة محترمة لا تقابل قادة عصابات وبلطجية…ولكن أنكشف الوجه القبيح لها …وهذه ممكن تكون الفائدة الوحيدة لنكبة فبراير التي كشفت المستور وعرت الوجوه وانكشفت تركيا وقطر وبريطانيا وفرنسا وامريكا ودورهم المشؤم في تدمير الوطن…هذه هي الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع…بريطانيا دولة ارهابية داعمة ومساندة ومؤسسة للارهاب ….

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