ليبيا تسجّل 2,555 إصابة جديدة بـ”كورونا” و372 حالة شفاء

شهدت ليبيا رصد 2,555 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين 7463 عينة تم فحصها، لتبلغ نسبة النتائج الإيجابية 34.2% وفق ما صدر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بخصوص العينات الواردة أمس، الأربعاء.

وقال المركز، في الإحصائية التي نشرها اليوم الخميس على صفحته في “فيس بوك”: 372 مريضًا تم شفاؤهم من الإصابة بالفيروس، فيما توفيت حالة واحدة جراء تداعيات الإصابة.

وأشار المركز إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 214,568 حالة، من بينها 28,960 حالة نشطة، فيما تعافى من المرض 182,359 حالة، وفارق الحياة 3,249 شخصًا، وذلك منذ بدء تفشي الجائحة في مارس من العام الماضي.

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