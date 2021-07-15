عن اجتماع المشري والكبير وشكشك.. شلوف: دعاية مضللة

وصف رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، اجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورؤساء الهيئات الرقابية، بأنه “دعاية مضللة” من المشري.

وقال شلوف، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن اجتماع المشري مع محافظ المصرف المركزي ورؤساء الهيئات الرقابية هو فقط من باب الدعاية المضللة التي يحاول أن يوحي من خلالها المشري بأن مجلسه يملك التأثير الرقابي أو التشريعي أو أن شخصه يهتم بحال المواطن الليبي”.

ورأى شلوف، أن ما خلص إليه الاجتماع هو مجرد دعاية مضللة تستغل عدم معرفة المواطنين والنشطاء الليبيين للقوانين المالية في ليبيا، قائلا: “إن ذكرهم بأن الاجتماع خلص إلى أن تصرف حكومة الدبيبه صرف الميزانية بأسلوب 1/12 هو مجرد شو إعلامي بأنهم توصلوا إلى مخرج”.

وأشار شلوف في الوقت ذاته، إلى أن صرف الحكومة للميزانية بأسلوب 1/12 أو بشكل ميزانية شهرية للمرتبات وتسيير الأعمال والدعم والحالات الطارئة في حالة تأخر اعتماد الميزانية السنوية منصوص عليها في القانون المالي الليبي وتعاملت بها كل الحكومات السابقة حتى قبل 2011، موضحا أن هذا هو ما تتعامل به حكومة الدبيبه منذ توليها وهو أيضا ما وافق عليه البرلمان من خلال موافقته على ميزانية بنود المرتبات والتسيرية والدعم.