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«اليسير»: تحالف الإخوان وأمراء الحرب يعرقل وجود رئيس بصلاحيات سيادية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، الدكتور عبد المنعم اليسير، إن “تحالف الإخوان وأمراء الحرب في بعض المدن الليبية، يرفض ويعرقل وجود قرار مستقل في الدولة الليبية أو رئيس منتخب يتحمل المسؤولية بصلاحيات سيادية، حتى يتمكن ذلك التحالف من الحركة خارج سيطرة الدولة”.

وأضاف «اليسير»، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، أن “الإخوان ينتشرون بمجلس النواب ومجلس الدولة وملتقى الحوار وكل الكيانات السياسية، لكن يُمكن للأمم المتحدة أو مجلس الأمن ـ رغم صعوبة ذلك ـ تحديد مركز العرقلة ومواجهته”.

وأكد أن “تحالف الإخوان وأمراء الحرب، خاصة في مصراتة، وبعض قيادات الميليشيات في طرابلس والزاوية، هم أساس منظومة العرقلة”.

وختم «اليسير»، موضحًا أن “هناك تجاهل من بعثة الأمم المتحدة لهذا الوضع وتؤخر مواجهته، ولا تتوفر لديها إرادة لذلك، وبالتالي لا يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات في هذا الشأن”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاخوان المفلسين اداة قذرة بيد القوى الاستعمارية الكبرى المهيمنة على مجلس الامن وهى وراء نشر الفوضى والدمار فى ليبيا ولم يكن اردوغان كلب ترامب يستطيع نقل نفايات ارهابية الى ليبيا بدون ضوء اخضر امريكى ولو ارادت امريكا اخراجهم فيكفى تغريدة من بايدن لاردوغان فلا قيمة لتصريحات الخارجية الامريكية كلها حركات مسرحية هزلية .
    تحدث فى مكان فى اليمن وليبيا وسوريا وغيرها بهدف السيطرة على ثروات المنطقة بادخالها فى صراعات دموية لبيع الاسلحة للمتطقة من الشيطان الاكبر

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