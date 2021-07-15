«اليسير»: تحالف الإخوان وأمراء الحرب يعرقل وجود رئيس بصلاحيات سيادية

قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، الدكتور عبد المنعم اليسير، إن “تحالف الإخوان وأمراء الحرب في بعض المدن الليبية، يرفض ويعرقل وجود قرار مستقل في الدولة الليبية أو رئيس منتخب يتحمل المسؤولية بصلاحيات سيادية، حتى يتمكن ذلك التحالف من الحركة خارج سيطرة الدولة”.

وأضاف «اليسير»، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، أن “الإخوان ينتشرون بمجلس النواب ومجلس الدولة وملتقى الحوار وكل الكيانات السياسية، لكن يُمكن للأمم المتحدة أو مجلس الأمن ـ رغم صعوبة ذلك ـ تحديد مركز العرقلة ومواجهته”.

وأكد أن “تحالف الإخوان وأمراء الحرب، خاصة في مصراتة، وبعض قيادات الميليشيات في طرابلس والزاوية، هم أساس منظومة العرقلة”.

وختم «اليسير»، موضحًا أن “هناك تجاهل من بعثة الأمم المتحدة لهذا الوضع وتؤخر مواجهته، ولا تتوفر لديها إرادة لذلك، وبالتالي لا يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات في هذا الشأن”.