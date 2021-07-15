أحزاب ليبية: ندعو مجلس الأمن لممارسة سلطاته لإنجاز الانتخابات في موعدها

طالب عدد من الأحزاب والتكتلات الليبية، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بممارسة دورهم في مساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها.

وقال بيان صادر عنهم: “نتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير لاهتمامكم وحرصكم على إنهاء أسباب الازمة الليبية وانتشال أبناء الشعب الليبي من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الامن والاستقرار”.

وأضاف البيان “في الوقت الذي نتابع فيه اهتمامكم هذا، فإننا وبالنظر إلى اجتماع مجلسكم المقرر اليوم الخميس 15 / 07 / 2021م لمناقشة تطور الازمة الليبية، نود أن نؤكد لكم أنه نال الإحباط من أبناء الشعب الليبي لمشهد الفشل والعبث الذي شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسي، والذي انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التي حددها الاتفاق السياسي واعتمدها مجلسكم الموقر لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م”.

وتابع “إننا نتابع ونستهجن حالة العجز والمماطلة التي تبديها السلطات الليبية بتعدد انواعها، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد”.

واستطرد “أبناء الشعب الليبي، وهم في انتظار هذا الاستحقاق الوطني، يدركون حرصكم على الوفاء بالالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمر برلين وكذلك قرار مجلس الامن رقم (2570)، ويتطلعون إلى أن يمارس مجلس الأمن سلطاته تجاه كل الأطراف حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حر ونزيه ومباشر لرئيس دولته ونواب لسلطته التشريعية”.

واستكمل “نتطلع بتفاؤل متزايد إلى أن يمارس مجلس الأمن دوره في مساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها”.

الموقعون

الحزب المدني الديموقراطي

تكتل احياء ليبيا

التيار الوطني الوسطي

الحراك الوطني الليبي

تجمع الارادة الوطنية

حراك ليبيا تنتخب رئيسها

حراك 24ديسمبر

تجمع ريادة

تيار شباب الغد

تيار شباب الوسط

تكتل الوطني للبناء الديموقراطي

التجمع النسائي درنه