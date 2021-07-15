تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ مالي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس بهدف تهيئة موقع مقر باب العزيزية لإنشاء متنزه عائلي.

ونصت المادة الأولي من القرار رقم «161» لسنة 2021 على «تخصيص مبلغ مالي قدره 10 ملايين و558 ألفا و500 دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، وذلك خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ) لتنفيذ الأعمال المطلوبة من بلدية طرابلس المركز، وذلك لتهيئة موقع مقر باب العزيزية لإنشاء متنزه عائلي، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المطلوبة من البلدية».

وحضت المادة الثانية الجهات المختصة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

– «فرانس برس»: باب العزيزية من مقر القذافي إلى ملجأ العائلات الليبية الباحثة عن سكن

وكان مجمع باب العزيزية مقرا لحكم الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنه تحول إلى ملجأ يضم عشرات الأسر، بعد تدميره بشكل شبه كامل غداة سقوط نظام القذافي العام 2011، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس» تحدث عن تحول المجمع إلى «رمز لأزمة السكن في طرابلس».

وشيد المجمع في بداية الثمانينات على امتداد ستة كيلومترات وجرى تحسينه إثر القصف الأميركي العام 1986، وكان مخصصا لإقامة القذافي كما كان المقر العام لنظامه. ويقع باب العزيزية في الضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة طرابلس، وهو يحوي أيضا حديقة حيوانات ومسبحا وثكنة وحتى خيما.

وبعد سقوط النظام، فكرت السلطات الانتقالية في تحويله إلى منطقة خضراء تحوي منتزها ترفيهيا ونصبا يخلد ذكرى الشهداء، «لكن الفوضى السياسية كبحت المشروع»، حسب وصف تقرير «فرانس برس».

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