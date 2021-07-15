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الخارجية تبحث مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة فرص التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى آمر محور الزطارنة بصفوف ميليشيات “بركان الغضب” ووكيل وزارة خارجية حكومة الوحدة محمد خليل عيسى أمس الأربعاء القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا  كيث إنجلش.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فرص التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موضوع عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس، تسهيلًا لحصول المواطنين الليبيين على التأشيرة في طرابلس، بدلًا من تكبدهم لمشاق السفر إلى تونس.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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