المحور القطري يوجّه “الرئاسي” نحو استمرار الشماخي في منصبه

يبدو أن ما يردده المراقبون للمشهد الليبي من أن اللوبي القطري داخل المجلس الرئاسي، ممثلا في ردينة الفيلالي مستشارة محمد المنفي، وكذلك نفوذ عبد الله اللافي عضو الرئاسي، هما اللذين ضغطا عليه، لإصدار قرار بتمديد عمل صالح الشماخي بجامعة الدول العربية، على الرغم من الفضائح الجنسية التي تلاحقه، وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضعف محمد المنفي تجاه هذا النفوذ الذي بات مسيطراً على قراراته أو توجيهها.

الشماخي والفضائح الجنسية

جاء قرار رئيس المجلس الرئاسي محمـد المنفي بتمديد عمل صالح الشماخي؛ كنائب لمندوب ليبيا بجامعة الدول العربية مؤقتا، -والذي برره نص القرار بأنه جاء وفقا لمخرجات الحوار السياسي- ليثير حالة من الجدل في الرأي العام الليبي، فالشماخي معروف في الأوساط الدبلوماسية بفضيحة جنسية تعود وقائعها لعام 2019.

فمنذ عامين انتشر “تسجيل صوتي” يبتز فيه صالح الشماخي -رئيس المندوبية الليبية في القاهرة حينها- سيدة مصرية تعمل في أحد المكاتب التابعة له، بشكل يكاد يكون مرتبا من طرفها للإيقاع به، إذا تحاول التأكيد من خلال المكالمة في أكثر من مرة على مكان المندوبية ومحل اقامتها الحالية في فندق “النيل هيليتون” والدائمة في الشيخ زايد.

وتخللت “المكالمة الجنسية” حديث من الشماخي “يخلو من الاحترام”، على عكس ما كان يجب أن يكون عليه نظرا لحساسية منصبه وتمثيله لليبيا في الخارج، وليعكس بهذا التصرف صورة سيئة تنم عن عدم فهمه لدوره الحقيقي، كما أعطي انطباعا بأن السياسيين الليبيين يسهل اختراقهم واستدراجهم.

وفي أعقاب تلك الحادثة المسيئة، أصدر ديوان المحاسبة في 29 أغسطس 2019 قرارا بوقف مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، لارتكابه مخالفات جسيمة بالمندوبية، وجاء ذلك القرار بعد تسريب التسجيل الصوتي الإباحي للشماخي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق حينها على الموضوع عبد الحكيم معتوق، المستشار السياسي للمندوبية الليبية بالقاهرة سابقا، قائلًا إن “الشماخي بلغ سن التقاعد وزوّر في عمره، واستخرج جوازين دبلوماسيين، كل جواز بتاريخ ميلاد مختلف عن الآخر، فضلا عن تجاوزات مالية بالملايين وفساد بلغت ذروتها مع محمد عبدالجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق في المصرف العربي الدولي”.

ولفت «معتوق» في تصريح صحفي، حينها أنه “وبعد فقد عبدالجواد منصبه وإحالة ملفه للنائب العام المصري، أعطاه -وزير الخارجية الليبي سيالة حينها- جواز سفر وعينه في المندوبية حتى يغطي على حالات النهب التي تتم بينه وبين عبد الجواد والشماخي”.

وأوضح المستشار السياسي السابق للمندوبية الليبية أن “هناك قضايا تحرش كثيرة سجلت على الشماخي”، مختتما: “عندما تحكم البلد عصابة نتوقع أكثر من هذا”.

ردينة الفيلالي وعداء الجيش

وعلى جانب آخر أثار تولى الشاعرة ردينة الفيلالي منصب المستشارة الإعلامية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حالة من السخط العام، بين المتابعين للمشهد الليبي، فالشاعرة التي ولدت في طرابلس عام 81، المقيمة في تركيا لطالما مافتئت تجاهر بعدائها للجيش الوطني الليبي.

ووثق العديد من المتابعين لـ«الفيلالي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عبر حسابها تسبّ فيها الجيش الليبي إبان معارك طرابلس ووصفتهم بأنهم «بني صهيون من الشرق آتون»، حسب قولها.

ولم تتوقف «الشاعرة» المتزوجة من النائب المنشق لؤي الغاوي والمسؤولة في قناة “سلام” أحد أذرع لجماعة الإخوان المسلمين الإعلامية؛ عند هذا الحد بل وثق لها البعض أيضًا وصفها للجيش الوطني بـ«المغول» حيث قالت في رسالة وجهتها إلى سكان طرابلس قالت فيها: ”إلى سكان طرابلس الأبية الحبيبة ستعودون إلى منازلكم علها تكونُ رُكاماً أو سراباً بعد أن مرَّ المغولُ بها”.