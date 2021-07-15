في محاولة لإطالة الأزمة.. عمران: من المفترض النظر بجدّية في إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات

أوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم الخميس، أن بنود الاتفاق السياسي واضحة في ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة بخصوص القوانين الانتخابية والمسار الدستورى، مشيرةً إلى أن “دعوة المفوضية مجلسَ النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ مستشاري الانتخابات بالبعثة الأممية أيضا، غير واضحة”، بحسب قولها.

عمران، وفي تصريحات صحفية، نوهت بأن صياغة قوانين انتخابية وإغفال القواعد الدستورية الحاكِمة التى ستستند إليها يدعو للتساؤل عن خلفية هذه الدعوة، مضيفةً: “من جانب، فالمفوضية جهة فنية تنفيذية لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وليس من مهامها طلب إعداد القوانين بل تنفيذ ما يرد اليها وإبداء الرأي الفنى فيه، ومن جانب آخر، فخروجُ المفوضية عن مهامها المناطة بها وتجاهلُها الاتفاق السياسي، وعدمُ اعتدادها بمشروعِ الدستور ولا قانونِ الاستفتاء المسلم إليها منذ فبراير 2019 ولا مطالبةِ مجلس الدولة لها بتنفيذ عملية الاستفتاء، “مريب جدا”، خاصة بعد دعوة مجلس الدولة النوابَ إلى الاجتماع للتوافق حول القاعدة الدستورية انطلاقا من مخرجات الغردقة”، بحسب قولها.

وتابعت: “كل هذا التلاعب يَصبُّ في مصلحة الساعين لضرب المسار الدستورى وزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية أخرى، وصار من المفترض النظر بجدّية في إعادة تشكيل مجلس المفوضية”، بحسب قولها.

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