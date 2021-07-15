المنفي يتسلم دعوة لزيارة الكونغو

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الشعبية “لوسيان إيباتا”.

وهنأ “إيباتا” المنفي باستلامه لمهامه رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي، وقيادة المرحلة الحالية، مشيداً بجهود المجلس في توحيد المؤسسات وعمله المتواصل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاح المسار العسكري من خلال دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، متمنياً التوفيق للسلطات التنفيذية الجديدة في إعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

ونقل “إيباتا” لرئيس المجلس الرئاسي، رسالة خاصة من رئيس جمهورية الكونغو الشعبية، الذي يتولى مهمة رئاسة اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا موجهاً له الدعوة لزيارة الكونغو.