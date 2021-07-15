مهاجماً مفوضية الإنتخابات.. البابا: المفوضية برئاسة السائح فقدت حيادها

أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، اليوم الخميس، أن مخاطبة رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفا في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة الليبية، مضيفاً أن المفوضية أصبحت برئاسة السائح، تعمل سلطةً رابعة، رغم أن المفوضية عبارة عن هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية.

البابا، وفي تصريحات صحفية، قال: “المفوضية برئاسة السائح، فقدت حيادها ولا يمكن الحديث حول أي انتخابات نزيهة في ليبيا تدار عن طريقها، والسائح يعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة تنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي برمته، وهو النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية”.

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