رئيس مجلس العمل التركي: زادت وتيرة عجلة التجارة التركية في ليبيا مع تشكيل حكومة الدبيبة

أوضح رئيس مجلس العمل التركي الليبي مرتضى كارانفيل، اليوم الخميس، أن الصادرات التركية إلى ليبيا حقّقت زيادة بنسبة 72.3% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، مسجِّلة حوالي 1.2 مليار دولار.

كارانفيل، وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية المقربة من أردوغان، قال: “قيمة الصادرات التركية في النصف الأول من العام الماضي بلغت مليارا و195 مليون دولارا، والصادرات التركية سجّلت في يونيو الماضي زيادة بمعدل 103.2%، بقيمة بلغت 213 مليون دولار”.