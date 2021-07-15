رئيس مجلس العمل التركي: زادت وتيرة عجلة التجارة التركية في ليبيا مع تشكيل حكومة الدبيبة

أوضح رئيس مجلس العمل التركي الليبي مرتضى كارانفيل، اليوم الخميس، أن الصادرات التركية إلى ليبيا حقّقت زيادة بنسبة 72.3% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، مسجِّلة حوالي 1.2 مليار دولار.
كارانفيل، وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية المقربة من أردوغان، قال: “قيمة الصادرات التركية في النصف الأول من العام الماضي بلغت مليارا و195 مليون دولارا، والصادرات التركية سجّلت في يونيو الماضي زيادة بمعدل 103.2%، بقيمة بلغت 213 مليون دولار”.
وتابع: “من المتوقع أن تسجل الصادرات بنهاية العام الجاري، رقما قياسيا جديدا يتجاوز الرقم الحالي البالغ 3.13 مليارات دولار، وزادت وتيرة عجلة التجارة في ليبيا مع تشكيل الحكومة الجديدة، وليبيا تحتاج إلى الاستثمار في كل المجالات، وندعو رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في هذا البلد”.
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