“مكافحة الفساد” تصدر بيانًا بشأن منتحل صفة رئيس الهيئة

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب، والمتمثلة في اللجنة المؤقتة برئاسة الممثل القانوني الوحيد عمر بوبكر الديلمي، بيانًا بخصوص إلقاء القبض على منتحل صفة رئيس الهيئة، نعمان محفوظ الشيخ، دعت خلاله كافة موظفي الهيئة إلى عدم الانصياع للإجراءات المتخذة من قبل منتحل صفة رئيس الهيئة.

وقال البيان: نتابع ونبارك الإجراءات المتخذة من قبل النائب العام بهذا الخصوص، ونثمّن الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمكافحة الفساد، ونشدّ على أيدي كافة موظفي الهيئة، ونحثّهم على الاستمرار في أعمالهم، تحت إشراف اللجنة المؤقتة بالهيئة المنبثقة عن مجلس النواب، مع التأكيد على عدم إقصاء أي موظف من مهامه.

وأضاف: كل من صدر له قرار تعيين أو عقد أو نقل أو ندب من قبل منتحل صفة رئيس الهيئة؛ ستتم تسوية وضعه الوظيفي والقانوني عن طريق قرارات تصويب، دون استثناء، وذلك أسوة بالموظفين الذين تم تصحيح أوضاعهم الوظيفية والقانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية