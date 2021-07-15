المرغني: لا لكتم صوت وزيرة الخارجية المطالبة بخروج كافة القوات الأجنبية

علق صلاح المرغني وزير العدل الأسبق، على منشور الباحث التاريخي سعيد حامد ، الذي “أكد فيه أن تبدل المواقف لا يعني أن المستعمر سيغير من سياساته الاستعمارية والاستيطانية، مستشهداً في ذلك بالفاشيستي الإيطالي موسوليني الذي كان معارضا للاحتلال الإيطالي لليبيا، لكنه عندما استلم السلطة ارتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الليبي”، بحسب قوله.

المرغني، وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، قال: “التاريخ يجب أن لا يغير ليتوافق مع الهوى، هؤلاء من قتلوا أهلي وانتهكوهم وشردوا بهم، لدينا اليوم قاعدة عسكرية طليانية وقواعد وجيش تركية مدفوعي الأجر ومرتزقة وسوريون وملل أخرى تقض المضاجع، فانظروا ما أنتم فاعلون”.

وتابع: “واقع يجب أن لا نتجاهله وأن لا يخفت صوت المطالبة بتغييره ولا تكتم الأصوات الحرة التى تصرخ بذلك ومنها صوت وزيرة الخارجية وكثير من أحرار الوطن وقبل فوات الآوان، فمن يهن يسهل الهوان عليه ولله عاقبة الأمور”.

وختم منشوره قائلًا: “وكل عيد وأنتم بألف خير وشكرا للصديق سعيد حامد على لمحة توثيقية قيمة للأجيال الجديدة”.

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