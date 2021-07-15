المرغني: لا لكتم صوت وزيرة الخارجية المطالبة بخروج كافة القوات الأجنبية

علق صلاح المرغني وزير العدل الأسبق، على منشور الباحث التاريخي سعيد حامد ، الذي “أكد فيه أن تبدل المواقف لا يعني أن المستعمر سيغير من سياساته الاستعمارية والاستيطانية، مستشهداً في ذلك بالفاشيستي الإيطالي موسوليني الذي كان معارضا للاحتلال الإيطالي لليبيا، لكنه عندما استلم السلطة ارتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الليبي”، بحسب قوله.
المرغني، وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، قال: “التاريخ يجب أن لا يغير ليتوافق مع الهوى، هؤلاء من قتلوا أهلي وانتهكوهم وشردوا بهم، لدينا اليوم قاعدة عسكرية طليانية وقواعد وجيش تركية مدفوعي الأجر ومرتزقة وسوريون وملل أخرى تقض المضاجع، فانظروا ما أنتم فاعلون”.
وتابع: “واقع يجب أن لا نتجاهله وأن لا يخفت صوت المطالبة بتغييره ولا تكتم الأصوات الحرة التى تصرخ بذلك ومنها صوت وزيرة الخارجية وكثير من أحرار الوطن وقبل فوات الآوان، فمن يهن يسهل الهوان عليه ولله عاقبة الأمور”.
وختم منشوره قائلًا: “وكل عيد وأنتم بألف خير وشكرا للصديق سعيد حامد على لمحة توثيقية قيمة للأجيال الجديدة”.
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