المنفي يتلقى دعوة لزيارة الكونغو

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوسيان إيباتا، الذي قدّم له رسالة خاصة من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، الذي يتولى مهمة رئاسة اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، موجهًا له الدعوة لزيارة الكونغو.

وهنأ إيباتا المنفي على استلامه لمهامه رئيسًا للمجلس الرئاسي، وقيادة المرحلة الحالية، متمنيًا التوفيق للسلطات التنفيذية الجديدة في إعادة الاستقرار والسلام في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

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كما أشاد بجهود المجلس في توحيد المؤسسات وعمله المتواصل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاح المسار العسكري من خلال دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».

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