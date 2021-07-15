عن اجتماع المشري والكبير وشكشك.. رشوان: رسالة تحمل أكثر من معنى

رأى الباحث والمختص في الشؤون الليبية عيسى رشوان، أن اجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أمس الثلاثاء، مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، هو رسالة تحمل أكثر من معنى.

وقال رشوان في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن الرسالة الأولى من هذا الاجتماع هو إظهار أن مجلس الدولة في المشهد الليبي ويدعم صرف الميزانية بأي شكل، وبأنه الشرعية الموازية والبديلة عن مجلس النواب التي تستطيع هذه الجهات التصرف على أساسها ومعها متخطيين مجلس النواب، أما الرسالة الأخرى فهي موجهة إلى العالم الخارجي بأن مجلس الدولة هو الجسم الموازي لمجلس النواب وأن أعضائه مستعدون لفعل أي شيء مقابل بقائهم في المشهد”.