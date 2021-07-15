عوامل مناخية وراء نقص محصول المانجو في ليبيا

حسب الروايات.. ظهرت شجرة المانجو في واحة الكفرة بداية السبعينات من القرن الماضي، بعد أن تم جلبها من دولة السودان من خلال الطريق الصحراوي، وكان الموقع الإستراتيجي لمدينة الكفرة عاملا أساسيا في جلب فاكهة المانجو لليبيا وبداية توطين هذه الفاكهة الاستوائية في البلاد.

ولم تكن عملية توطين فاكهة المانجو في ليبيا عملية سهلة وذلك على الرغم من أن مناخ الكفرة الصحراوي مقارب للمناخ الاستوائي، ولكن استمرت صعوبات التأقلم قرابة عقد من الزمن، واستمرت أيضا المحاولات من قبل المهندسين الزراعيين المحليين حتى تجاوزوا هذه الصعوبات وتمكنوا من إنبات المانجو في الأراضي الرملية ذات المناخ الصحراوي، وبدأت عمليات توطين المانجو في ليبيا تتوسع شيئا فشيئا حتى صارت اليوم تزين أفنية منازل أهالي المدينة.

وتشتهر الكفرة بأجود أنواع المانجو المحلية وعلى رأسها مانجو قلب الثور، والمانجو المسكية، والمانجو المحلية، والعديد من أنواع المانجو.

أحد سكان مدينة تازربو محمد عبدالكريم، كشف أن إنتاجية فاكهة المانجو بالمدينة لهذا العام 2021 شهدت تراجعا كبيرا في الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، مرجحا أن تكون العوامل المناخية سببا في هذا.

وقال عبدالكريم في حديثه مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن إنتاج تازربو من فاكهة المانجو هذا العام لم يشهد أنواع جديدة، فيما أوضح أن مدينة الكفرة أدخلت بعض الأشجار الجديدة من الأنواع الإفريقية لفاكهة المانجو فيما لايزال المزارعون في انتظار المحصول.

وأكد عبدالكريم أن عمليات التصدير إلى مدن الشمال الليبي متواصلة وبكميات كبيرة على الرغم من انخفاض معدلات الإنتاج، فيما أعرب عن أسفه لعدم إمكانية التصدير إلى الخارج لمشاكل تتعلق بالتعليب والتبريد.

وأضاف عبدالكريم، أن المزارعين يعانون من مشاكل وتحديات كبيرة في عمليات الزراعة من بينها انقطاع الكهرباء والذي يؤثر بدوره في توقف مضخات المياه، كذلك نقص حملات الرش لمكافحة الآفات المتعلقة بعمليات الزراعة، وأخيرا تأتي مشاكل ما بعد الجني والحصاد والمتعلقة بحفظ فاكهة المانجو وعدم توفر مصانع التعليب والتبريد، بالإضافة إلى صعوبات النقل والشحن.

ووجه عبدالكريم مناشدة إلى قطاع الزراعة في الكفرة وتازربو والمجلس البلدي في المنطقتين إلى ضرورة تفعيل حملات متابعة إصابات الأشجار وعمليات الرش لمكافحة الآفات للحفاظ على إنتاجية أشجار المانجو.

وفي الختام وجه رسالة إلى المسؤولين بضرورة الانتباه إلى هذه الموارد والاستفادة منها من خلال دعم المزارعين وتشجيع المستثمرين الأجانب حتى يتم استغلال هذه الموارد في الوصول إلى الأسواق الخارجية وليست المحلية فقط.