مدير أمن الجفارة يوجه القسم المالي بحل مشكلة التسويات لعناصر الشرطة

اجتمع مدير أمن الجفارة، عبد الناصر الطيف، صباح اليوم الخميس، بعدد من ضباط الصف والأفراد وبحضور رؤساء الأقسام والمراكز والمراقب المالي ورئيس القسم المالي بالمديرية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشاكل التي تواجه الأعضاء ومن بينها موضوع التسويات والدرجات المالية وبعض الامكانيات الضرورية لإنجاح سير العمل”.

وأضاف البيان “استمع مدير الأمن لملاحظات من قبل الأعضاء حول العراقيل التي تواجههم وإيجاد الحلول لها لتذليلها وتم تكليف القسم المالي بمتابعة هذه الاجراءات مع جهات الاختصاص”.

وتابع “ثمن مدير الأمن جهود جميع أعضاء الشرطة من أجل حفظ الأمن والمجاهرة به، مؤكداً أنه سيتم متابعة جميع الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لها”.