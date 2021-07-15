وزيرة العدل تعرض على عقيلة خطة إدخال الخدمات الإلكترونية والتقاضي عن بعد

عرضت وزيرة العدل حليمة إبراهيم على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطة الوزارة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بُعْد، بالإضافة إلى سعيها لتوفير خدمات التأمين الصحي لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء في مدينة القبة، اليوم الخميس، أوجه التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية في إرساء القانون والعدالة، حسب بيان مجلس النواب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت حليمة حرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ بما يكفل احترام حقوق الإنسان.

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