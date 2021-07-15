12 تكتل وحزب سياسي يطالبون مجلس الأمن وغوتيريش بممارسة دورهم لتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات

ليبيا – طالب عدد من الأحزاب والتكتلات الليبية في بيان صادر عنهم اليوم الخميس رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بممارسة دورهم فى مساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي، وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات فى موعدها.

الأحزاب والتكتلات وفي بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه ثمنوا اهتمام مجلس الأمن والأمم المتحدة وحرصهما على إنهاء أسباب الأزمة الليبية، وانتشال أبناء الشعب الليبي من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان :” وفي الوقت الذي نتابع فيه اهتمامكم هذا، فإننا وبالنظر إلى اجتماع مجلسكم المقرر اليوم الخميس 15 / 07 / 2021 لمناقشة تطور الأزمة الليبية، نؤكد لكم أنه نال الإحباط من أبناء الشعب الليبي، لمشهد الفشل والعبث الذي شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسي، والذي انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التى حددها الاتفاق السياسي واعتمدها مجلسكم الموقر، لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021″.

واستهجنت الأحزاب والتكتلات حالة العجز والمماطلة التى تبديها السلطات الليبية بتعدد أنواعها، والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات فى الموعد المحدد.

الأحزاب والتكتلات أكدت في ختام بيانها أن أبناء الشعب الليبي وهم في انتظار هذا الاستحقاق الوطني، يدركون حرصكم على الوفاء بالالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمر برلين، وكذلك قرار مجلس الامن رقم (2570)، ويتطلعون إلى أن يمارس مجلس الأمن سلطاته تجاه كل الأطراف، حتى لا يتم مرة أخرى حرمان الشعب الليبي من اختيار حرٍ ونزيه ومباشرٍ لرئيس دولته، ونوابٍ لسلطته التشريعية.

الموقعون:

الحزب المدني الديموقراطي

التيار الوطني الوسطي

الحراك الوطني الليبي

تكتل إحياء ليبيا

تجمع الإرادة الوطنية

حراك ليبيا تنتخب رئيسها

حراك 24 ديسمبر

تجمع ريادة

تيار شباب الغد

تيار شباب الوسط

التكتل الوطني للبناء الديموقراطي

التجمع النسائي درنة

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