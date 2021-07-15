الشرطة الفرنسية تعتقل ليبيًا يحمل بطاقة هوية مزيفة

ألقت السلطات الفرنسية القبض على مواطن ليبي، يبلغ من العمر 31 عامًا، وذلك في قطار في منطقة برينر، بعد العثور بحوزته على بطاقة هوية مزورة، اشتراها خلال رحلة إلى فرنسا، حيث أقرّ بأنه اشتراها مقابل 500 يورو.

وجاء توقيف المواطن الليبي من قبل الشرطة الفرنسية، أثناء تواجده على متن القطار؛ بسبب “سلوكه المشبوه”.

وكان الشاب الليبي مسافرًا مع سويدي قال إنه يريد الذهاب معه في إجازة إلى إيطاليا.

وطلبت الشرطة من الشخصين إبراز وثائق الهوية، وسُحبت الوثائق الخاصة بالمواطن الليبي بعد اكتشاف زيفها، وتم اعتقاله بتهمة التواجد بصورة غير قانونية في أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية