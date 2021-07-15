اللب يبحث مع القائم بأعمال السفارة الألمانية استئناف عمل شركاتهم بليبيا

بحث مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، الصديق اللب، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا، ديفيد جوديتش، استئناف عمل الشركات الألمانية بليبيا.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة: “تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك يضم الفعاليات الاقتصادية بالقطاع الخاص وإمكانية تنفيذ التأشيرة الألمانية من طرابلس وتسهيل الإجراءات الخاصة بها بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة”.

وأكد مدير مكتب شؤون ديوان الوزارة على توصيات وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقديم كافة التسهيلات لصالح الشركات الألمانية وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا وانشاء فروع ووكالات بكافة المناطق تحت إدارة وتنفيذ عناصر ليبية.

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