«الحويج» يتابع سير العمل بديوان وزارة الاقتصاد والجهات التابعة

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الخميس، سير العمل بديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “الوزير عقد اجتماعا ضم: وكيل الوزارة، سهيل أبو شيحة، ورؤساء ومدراء الجهات التابعة ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة”.

وأضاف البيان “تم الاطلاع على المراحل المنجزة من خطط العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها في أداء مهامها وسبل تذليلها”.

وتابع “تم طرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات التي من شأنها تحسين أداء الوزارة وتنفيذ المهام والاعمال وفق الخطط الموضوعة بكافة المناطق بالدولة”.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن المهام الموكلة للإدارات والمكاتب والجهات التابعة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نشاطات الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.