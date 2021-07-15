4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» الواحات، الخميس، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات شفاء.

ووفق بيان اللجنة رقم «131»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، فقد جرى فحص عشر عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية ثلاث وإيجابية أربع وشفاء ثلاث.

في حين دخلت حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، لترتفع الحصيلة الإجمالية للحالات الموجودة في المركز إلى أربع.

– الواحات تسجل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا»

وسبق أن حذرت ‏اللجنة من خطورة الوضع الوبائي في المنطقة، مرجعة السبب في ازدياد عدد الحالات إلى «عدم اكتراث» الأغلبية بالتنبيهات والتحذيرات من عدم الاختلاط، مع غياب الالتزام بالنصائح الوقائية.

وناشدت المواطنين، مع قرب حلول عيد الأضحى، الالتزام تجنبا لمزيد الإصابات، قائلة: «المواجهة كبيرة ولم تنتهِ، ونتوقع وصول السلالة الهندية (دلتا) الأشد فتكا، فلا تكونوا بؤرة انتشار».

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