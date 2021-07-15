متباكياً على حصة “دار الإفتاء” في الميزانية.. الغرياني: أعضاء البرلمان “عملاء “

شن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، هجوما على مجلس النواب لعدم اعتماده الميزانية، وما يستتبعه من ضياع او تأخر المخصصات المالية لداره، واصفاً أعضاءه بالعملاء، زاعمًا أن “ما يفعله أعضاء البرلمان من تحريض لاستمرار الفوضى وعدم الاستقرار هو لخدمة أجندات مشروع دولي بتخطيط صهيوني وعليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان”،على حد قوله.

وقال «الغرياني» المقيم في تركيا، في تصريح تلفزيوني، على قناة فبراير، الناطقة بما يسمة ثوار فبراير، إن : “برلمان طبرق يفعل فيه النواب أفعال شنيعة، لا تعرف إذا كانوا عقلاء أم مجانين، فهم يتكلمون بكلام لا يركب على أحد وجميعهم عملاء وتأتيهم أوامر بحيث لا تقوم لليبيا قائمة”، على حد زعمه.

وادعى المفتي المعزول، أنه يكاد يجزم ويحلف الأيمان على أن هدف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو “استمرار هذا الفساد والقلق وعدم الاستقرار في ليبيا”، مردفًا أن ” هذا المشروع الدولي الذي يعمل في ليبيا، وما تفعله الإمارات في اليمن، وما يُفعل في سوريا والعراق ومصر، هذا كله تخطيط مجتمع دولي أن لا تقوم لهذه البلاد قائمة ولا للإسلام شأن”، بحسب تعبيره.

وأردف: “على الناس أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يفوتهم الآوان ، وقبل بلوغ الروح الحلقوم، حيث لا ينفع أحد شيء، لا الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا السلاح النووي، إنما ستبقى تواجه مصيرك وحدك تحت أطباق الأرض”، بحسب قوله.

وختم زاعمًا أنه “يجب على الجميع أن يعلموا أن المشروع مشروع صهيوني ضد الإسلام والأمة بحيث لا تملك نفسها ولا قراراها بحيث لا تقوم لها قائمة”، على حد زعمه.