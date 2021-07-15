وزير الدفاع الإيطالي لنظيره التركي: هدفنا تعزيز العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات

ليبيا – أنهى وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني زيارة إلى اليونان وتركيا استمرت يومين، أكد خلالها أن أمن البحر الأبيض المتوسط يعتبر أولوية، ويجب التركيز على التعددية وتعزيز العلاقات الثنائية.

غيريني التقى بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء نظيريه اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس والتركي خلوصي أكار.

وفي أثينا، أكد الوزير الإيطالي على الصداقة العميقة والرابط الثقافي التاريخي القائم بين إيطاليا واليونان، وعلى أهمية ضمان احترام القانون الدولي وحماية المصالح الوطنية، من دون المساس بأهمية الحوار كأداة أساسية لخفض التوتر في المنطقة.

وتوجه غيريني بعدها إلى اسطنبول للقاء وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، لمناقشة التعاون في إطار حلف الناتو، وقضايا الأمن الإقليمي والعلاقات بين أنقرة وروما.

وقال غيريني: إن تركيا شريك مهم لإيطاليا، وحليف ثمين في الناتو. مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يدخل في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن ليبيا منطقة إستراتيجية أساسية لمصالح الأمن القومي.

وأضاف: “هدفنا هو تعزيز العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات والسماح للشعب الليبي بتقرير مستقبله”، مشيرًا إلى دور تركيا والفاعلين المعنيين في هذا الإطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية