“المنفي” يتلقى دعوة لزيارة الكونغو من المبعوث الخاص للرئيس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح الخميس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الشعبية، لوسيان إيباتا.

وناقش الطرفان جهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات، وإنجاح المسار العسكري، من خلال دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″؛ لإعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

ونقل “إيباتا” لـ”المنفي”، رسالةً خاصةً من رئيس جمهورية الكونغو الشعبية، الذي يتولى مهمة رئاسة اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، مُوجهًا له الدعوة لزيارة الكونغو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية