ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 July, 2021

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة خاصة رفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية ، حول المسار السياسي بليبيا ، ينتظر أن يحضرها رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

وستشهد الجلسة التي سترأسها فرنسا مناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك ما يدور في ملف الانتخابات وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إضافة الى ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميلشيات المسلحة ، كما سيهتم بمخرجات مؤتمر برلين 2 المنعقد في 23 يونيو الماضي ، وفشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل الى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات

وقال المبعوث الأممي الى ليبيا يان كوبيش أن جلسة اليوم تمثل فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها ،

وسيقدم كوبيش بالمناسبة إحاطة وافية حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ، وحول مستجدات الحوار فيما يتعلق بالاتفاق العسكري المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ، والاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس في نوفمبر الماضي ، ونتائج المشاورات التي تجريها البعثة مع الفرقاء من أجل التوصل الى قاعدة دستورية تجرى على ضوئها الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر

وغادر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بلاده أمس الأربعاء في اتجاه نيويورك ، وقالت الخارجية التونسية أن الوزير سيشارك جلسة مجلس الأمن حول ليبيا والتي« سيتم خلالها متابعة تطورات الوضع في هذا البلد الشقيق في ضوء خارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته بلادنا في نوفمبر 2020 وما أسفر عنه من نتائج لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية موفى السنة الجارية ومواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إضافة إلى سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة ككل»

ويأتي الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن ، في ظل إصرار المجتمع الدولي على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي الليبية ، حيث أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ‏ويلبرج، أنه لا يمكن اعتبار وجود القوات التركية في ليبيا مجرد استثناء وفقاً لما تراه أنقرة، منوهاً على أنه لا يمكنها البقاء ‏ على الأراضي الليبية سواء على خلفية الاتفاق الذي وقعت عليه مع حكومة الوفاق السابقة أو من المسؤولين السابقين في البلاد.

وأوضح ويلبرج في تصريحات تلفزيونية، أن ‏الولايات المتحدة تراقب كل المستجدات على الساحة الليبية في ‏الفترة الأخيرة .مشيراً إلى أن بلاده ضد ‏تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة في ليبيا بما في ذلك ‏المرتزقة الموالين لتركيا.

ومن جانبه ، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن حل مشكلة انسحاب المرتزقة من ليبيا يقع على عاتق الليبيين أنفسهم، وأضاف: «إذا تم إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن» ، وأوضح أن موسكو «لا تجري مفاوضات مع أي طرف» بخصوص موضوع انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا. غير أنه أكد أن هذه المشكلة «حاضرة في اتصالاتنا الثنائية مع الشركاء الأجانب الذين نوضح لهم الموقف الروسي من هذه القضية» ،وفق تعبيره

والسبت الماضي ، دعا قادة مجموعة دول الساحل الـ5 «بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد»، الأمم المتحدة وليبيا إلى التواصل معهم لمعرفة تفاصيل خطة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والمقدر عددهم بنحو 30 ألفا، وطالبوا في بيان لهم ، جميع أطراف النزاع في ليبيا بضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، وحثوا جميع الدول الأعضاء على احترام ودعم العملية، لا سيما من خلال الانسحاب دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

الى ذلك، استبقت تنسيقية العمل الوطني التي تضم عددا من الأحزاب والتكتلات والشخصيات السياسية المستقلة، جلسة اليوم بتوجيه رسالة إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا

وجاء في الرسالة التي تلقت « البيان » نسخة منه، أن الــطريــقة الــتي اديــرت بــها جــلسات الــحوار، أدت إلــى خــلق الــعراقــيل وزيـادة تـعقيد الازمـة الـليبية بـدلاً مـن تـقريـب وجـهات الـنظر وازالـة الـخلافـات حـول الـقاعـدة الدستورية المقترحة، وشــجعت الأعــضاء المــعرقــلين عــلى فــتح الــنقاش فــي مــسائــل ســبق وأن حــسمت بــمقتضى خــريــطة الــطريق، ومــسائــل اخــرى كـانـت مـحسومـة بـمقتضى قـرارات صـادرة عـن مجـلس الـنواب، وتـمكنوا بـذلـك مـن اجـهاض جهود الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت الرسالة على أن وجـود أشـخاص بـملتقى الـحوار أثـيرت حـولـهم شـبهات فـساد ودفـع رشـاوى عـلمت بـها بـعثة الأمـم المتحـدة ووعـدت بـفتح تحقيق فـيها الـقى بـظلالـه عـلى نـتائـج مـلتقى الـحوار مـنذ تـشكيل السـلطة الـتنفيذيـة الجـديـدة، محذرة مـن تـكرارهـا فـي جـلسات الـحوار بهـدف مـنع التوافق على مشروع القاعدة الدستورية

ودعت الأحزاب والتكتلات والشخصيات السياسية المستقلة، في رسالتها ، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الى تبني مشـروع الـقاعـدة الـدسـتورية ودعـوة الجهات المعنية الليبية للشــروع في التحضير للانتخابات على أساسها، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي يان كوبـيش سبق وأن أعلن أن الانـتخابـات يمكن أن تجـرى وفـقاً لمخرجات لجنة فبراير وقرار مجلس النواب رقــم 5 لسنة 2014، حال فشل ملتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.