قرنفيل: وتيرة عجلة التجارة التركية في ليبيا زادت مع تشكيل حكومة الوحدة

ليبيا – قال رئيس مجلس العمل التركي الليبي التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية “DEIK” مرتضى قرنفيل إن الصادرات التركية إلى ليبيا حققت زيادة بنسبة 72.3 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، مسجلة حوالي 1.2 مليار دولار.

قرنفيل وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية اليوم الخميس، أوضح أن قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة بلغت مليارًا و195 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات التركية سجلت في يونيو زيادة بمعدل 103.2 بالمئة، بقيمة بلغت 213 مليون دولار.

وبين أنه من المتوقع أن تسجل الصادرات بنهاية العام الجاري، رقمًا قياسيًا جديدًا بتجاوزها الرقم الحالي البالغ 3.13 مليارات دولار.

وأكد زيادة وتيرة عجلة التجارة مع تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا، لافتًا إلى إجرائه زيارات لليبيا بهدف دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى.

وأضاف في السياق أنه التقى عددًا من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى خلال زيارته البلاد مؤخرًا، أبرزهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد اللافي، ومتحدث الحكومة محمد حمودة.

قرنفيل رأى أن ليبيا بحاجة إلى الاستثمار في كافة المجالات، داعيًا رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في هذا البلد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية