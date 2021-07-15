مجلس النواب الإيطالي يرفض إنهاء التعاون مع خفر السواحل الليبي

رفض مجلس النواب الإيطالي مشروع قرار قدمه ثلاثون نائبا لإنهاء التعاون مع خفر السواحل الليبي عقب صدور تقرير لجنتي الخارجية والدفاع حول المهام العسكرية الدولية.

وجاء الرفض بأغلبية 376 صوتا، مقابل تصويت 40 نائبا بنعم وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

وذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، أن مشروع القرار اتهم خفر السواحل الليبي بـ”انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا”.

وقال الموقعون على نص القرار، الذي رفضه مجلس النواب، إنهم يعارضون إعادة تمويل مهمة الدعم الثنائي لخفر السواحل الليبي وطالبوا بالتعليق الفوري لدعم خفر السواحل الليبي.

وسيصوت النواب الإيطاليون اليوم الخميس بالموافقة النهائية على تجديد البعثات في الخارج، بما في ذلك ليبيا.

يذكر أن الحكومة الإطالية كانت قد خصصت 500 ألف يورو إضافية في 2021 لدعم أنشطة خفر السواحل الليبي، بإجمالي 32.6 مليون يورو أُنفقت منذ 2017 في إطار مذكرة التفاهم حول الهجرة المبرمة بين الطرفين من قبل رئيسا الوزراء آنذاك باولو جنتيلوني ورئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته فايز السراج.