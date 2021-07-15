وزيرة العدل لـ المستشار صالح: لدينا خطة طموحة بإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد

ليبيا – التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الأربعاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

اللقاء تناول -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل- مناقشة جملة من المواضيع تتعلق بجهود توحيد المؤسسات وتطوير التشريعات والقوانين، لبناء دولة القانون والعدل ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وبدورها ،أكدت وزيرة العدل حرصها على الرقي بقطاع العدل عموما ولاسيما المحاكم والنيابات، مشيرةً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة بإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، بالإضافة إلى سعيها لتوفير خدمات التأمين الصحي لكافة اعضاء الهيئات القضائية والموظفين.