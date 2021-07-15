رئيس البرلمان يبحث مع وزيرة العدل تطوير التشريعات لبناء دولة القانون

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزيرة العدل بالحكومة السيدة حليمة إبراهيم، تطوير التشريعات والقوانين لبناء دولة القانون والعدل وجهود توحيد المؤسسات ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وزيرة العدل استعرضن خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة نتائج زيارتها للمحاكم والنيابات في المنطقة الشرقية وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها .

وأكدت وزيرة العدل حرصها على الرقي بقطاع العدل والاهتمام بالمحاكم والمقار العدلية وتطويرها، مشيرةً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة بإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، بالإضافة إلى سعيها لتوفير خدمات التأمين الصحي لكافة اعضاء الهيئات القضائية والموظفين.