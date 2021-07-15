وزير الصحة: الوضع الوبائي في البلاد مطمئن ويجعل من ليبيا في المنطقة الآمنة

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي، أن الوضع الوبائي في البلاد مطمئن ويجعل من ليبيا في المنطقة الآمنة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة منذ ظهور الوباء بلغ مئتان واثنان ألف حالة فيما بلغت حالات الوفاة ثلاثة الاف وأربعمئة حالة.

وأوضح الزناتي في مؤتمر صحفي، أن الإحصائيات حول وجو د الحالات في مراكز العزل والعناية تعد أرقما قليلة جدا بل منعدمة في بعض مراكز العزل مؤكدا توفر كافة مواد التشغيل في مركز العزل في جميع انحاء البلاد.

ودعا وزير الصحة إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في عيد الأضحى المُبارك.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

