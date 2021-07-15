وزيرة العدل لـ”عقيله”: حريصون على تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة القبة، بحث أوجه التعاون ما بين الحكومة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، في إرساء القانون والعدالة، وتطوير التشريعات والقوانين لبناء دولة القانون والعدل وجهود توحيد المؤسسات ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وأكدت الوزيرة حرصها على الرقي بقطاع العدل عموما ولاسيما المحاكم والنيابات، مشيرةً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة بإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، بالإضافة إلى سعيها لتوفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.

وبحسب البيان، شددت “حليمة” على حرص وزارة العدل على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان.