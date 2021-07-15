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إذاعة كتالونيا: ميسي سيُجدّد عقده مع برشلونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وسائل إعلام كتالونية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قد توصّل إلى اتفاق مبدئي يقضي بتجديد عقده مع برشلونة لمدة خمس سنوات إضافية.

وأشارت إذاعة كتالونيا إلى أن ميسي، والذي يعدّ لاعبًا حرًا في الفترة الحالية بعد نهاية عقده في الثلاثين من يونيو الماضي؛ قد وافق على تجديد عقده مع النادي الكتالوني، حتى صيف 2026، كما وافق النجم الأرجنتيني على تقليص راتبه بنسبة 50%.

ومن المتوقّع، الإعلان، بشكل رسمي، عن تجديد عقد أسطورة برشلونة، قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يقضي ميسي، خلال الأيام الحالية، إجازته في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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