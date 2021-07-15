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انطلاق جلسة مجلس الأمن حول ليبيا بحضور الدبيبة وكوبيش

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسته المخصصة لمناقشة الوضع في ليبيا بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وكبار الدبلوماسيين من الدول المعنية بليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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