الدبيبة يلتقي وزير الخارجية الألماني بمقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بمقر بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.

وبحسب بيان الحكومة، اليوم الخميس، فإن ذلك جاء بحضور مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، والمبعوث الخاص للحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد عبدالله، ومبعوث ألمانيا لدى الأمم المتحدة غانثر ساوتير.

وتمحور النقاش بين الجانبين حول تطورات الوضع السياسي بليبيا، وما يواجه الانتخابات المقبلة من عراقيل.

وسيعقد مجلس الأمن، مساء اليوم، جلسة حول ليبيا والتي سيحضرها الرئيس رفقة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بالمجلس بالإضافة إلى المبعوث الأممي في ليبيا.