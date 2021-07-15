ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 July, 2021

حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش ،اليوم الخميس، من انزلاق ليبيا مجددا إلى العنف والفوضى و انهيار اتفاق وقف اطلاق النار ،في حال بقية العملية السياسية معطّلة.

و أكد خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا ،على اهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، لافتا إلى وجود بعض الأطراف تحاول فرض شروط مسبقة للانتخابات من شأنها عرقلة اجرائها في موعدها.

في المقابل قال كوبيش “إلى ان فتح الطريق الساحلي يمثل جزء هاما من اتفاق وقف اطلاق النار ،مشيرا إلى وجود مخرّبين يستفيدون من تعطيله” ،حسب قوله.