الهنقاري: عماد السائح تحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة

هاجم محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان المسلمين بوصفه “محللا سياسيا”، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، متهما إياه بأنه زور جنسيته الليبية.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن “عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لم تخطئ شكوكي نحوه منذ زار بنغازي وقابل المجرم عقلية صالح وعاد منها منقلبا 180 درجة وأصبح يعمل لصالح الكرامة ومشروعها الدموي السلطوي” على حد زعمه.

وتساءل: “هل تعرض، عماد إلى عمل مخابراتي خبيث وغير أخلاقي مثل نواب البرلمان، وأصبح تحت سيطرة المشروع الهدام لليبيا أم أن عماد أغراه عقيلة الفاسد ناقض العهود والمخادع بالمناصب والمال وهذا يدل على أنه شخص تافه وغير امين على الوطن؟”وفق ادعائه.

وتابع: “على فكرة السياق العالمي لعدد مجلس النواب لكل 100 ألف مواطن عضو برلماني، يعني ليبيا المفروض 70 عضوا” بحسب قوله.

وزعم الهنقاري أن رئيس مفوضية الانتخابات ليس ليبي الأصل، قائلا: “الاسم عماد الشادلي السائح، أعتقد أن الاسم يدل على أن أصله غير ليبي متحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة” على حد ادعائه.