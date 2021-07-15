السائح: السلطات الحالية تستنزف الوقت قبل موعد الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن السلطات الحالية في ليبيا تستنزف الوقت قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وبين السائح في حوار مفتوح مع صحفيين ونشطاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي أنه إذا لم يتم إصدار القوانين الانتخابية قبل حلول شهر أغسطس المقبل لن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ما لم يتم الاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري، والمادة 30 لن نستطيع المضي قدما في انتخابات 24 ديسمبر المقبل
وأكد السائح أن تواجد القوات الأجنبية لا يفسد العملية الانتخابية إلا إذا تم إصدار قرار سياسي بالهجوم أو تخريب مراكز الاقتراع.
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