السائح: السلطات الحالية تستنزف الوقت قبل موعد الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن السلطات الحالية في ليبيا تستنزف الوقت قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وبين السائح في حوار مفتوح مع صحفيين ونشطاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي أنه إذا لم يتم إصدار القوانين الانتخابية قبل حلول شهر أغسطس المقبل لن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ما لم يتم الاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري، والمادة 30 لن نستطيع المضي قدما في انتخابات 24 ديسمبر المقبل

وأكد السائح أن تواجد القوات الأجنبية لا يفسد العملية الانتخابية إلا إذا تم إصدار قرار سياسي بالهجوم أو تخريب مراكز الاقتراع.