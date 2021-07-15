القيادة العامة تدعو الرئاسي والحكومة للالتزام بقرارات ملتقى الحوار

أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن أملها في أن تتوصل جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم حول ليبيا، إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في البلاد، وصولا إلى إجراء الانتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر.

ودعت القيادة العامة في بيان لها أمس المجلس الرئاسي والحكومة للالتزام بقرار ملتقى الحوار، مشددة على أهمية إخراج القوات الأجنبية من عموم ليبيا قبل موعد الانتخابات.

هذا، ودعت القيادة المجتمعين في مجلس الأمن إلى اعتماد رؤية واضحة للانتخابات التشريعية القادمة، لافتة إلى أنها داعمة للسلام والاستقرار وبما يحقق آمال الشعب الليبي.

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