كوبيش: يجب إخراج المرتزقة وإنهاء حكم المليشيات والمسلحين الأجانب بليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إنه ذكّر جميع الأطراف الليبية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وكان من المفترض أن تكون قوانين الانتخابات جاهزة ولكن هذا لم يحدث.

وأضاف كوبيش، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، أن “ملتقى الحوار السياسي عقد اجتماعا مباشراً ولكنه فشل في الاتفاق على القاعدة الدستورية، واجتماع جنيف الأخير أوضح انقسام أعضاء الملتقى إلى أكثر من فئة، ولم يتفقوا على الإطار القانوني للانتخابات، وهناك فئات معينة تسعى إلى تقويض الاتفاق السياسي وتعطيل إجراء الانتخابات”.

وأشار إلى أن “ما حدث في جنيف سيسهم بشكل مباشر في تعطيل الانتخابات القادمة”، لافتا إلى أن مجلس النواب لم يعتمد الميزانية حتى الآن رغم عديد الجلسات المتتالية.

وشدد كوبيش على ضرورة إعادة فتح الطريق الساحلي لتحسين الأوضاع، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فشلا في تسمية وزير الدفاع.

وأضاف: “وحدة اللجنة العسكرية المشتركة مهددة بالانهيار بسبب الانسداد السياسي، والتجهيزات جارية لنشر قوة لمراقبة آلية وقف اطلاق النار بإشراف البعثة الأممية، وتواصل وجود المرتزقة والقوات الأجنبية يهدد وقف إطلاق النار، ويجب البدء فوراً في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

واستكمل المبعوث الأممي: “من الضروري في هذا التوقيت إخراج المرتزقة وإنهاء حكم المليشيات والمسلحين الأجانب، ومستمرون في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا ويجب بذل كل الجهود لوقف نشاط المرتزقة وإعادة الزخم الإيجابي للعملية السياسية، والديون تراكمت بشكل كبير على المصرف المركزي بفروعه في الشرق والغرب، وآمل أن يدعم المجتمع الدولي عملية توحيد المصرف المركزي الليبي”.