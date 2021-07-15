الجرندي لمجلس الأمن: الأزمة الليبية ألقت بثقلها على المنطقة بأسرها وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة أمر ضروري

أوضح وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الخميس، أن الأزمة الليبية ألقت بثقلها على المنطقة بأسرها، مؤكداً أن حلها يكمن بالحوار الليبي الليبي.

الجرندي، وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، قال: “الاستحقاقات الانتخابية تمثل محطة فاصلة في تاريخ ليبيا، ولمسنا الدعم الدولي الرامي لدعم المسار السياسي من خلال مؤتمر برلين 2″، داعياً الفرقاء الليبيين للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وتابع: “سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة أمر ضروري كونهم يشكلون تهديداً على ليبيا والمنطقة برمتها وزير الخارجية، ونشدد على وضع جدول زمني لمغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

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