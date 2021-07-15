تونس: الاستحقاقات الانتخابية تشكل محطة فاصلة في المسار السياسي بليبيا

أكدت وزارة الخارجية التونسية على أن الاستحقاقات الانتخابية تشكل محطة فاصلة في المسار السياسي في ليبيا.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا على ضرورة أن لا يكون التعثر الأخير بمفاوضات جنيف سببا في التخلف عن الانتخابات.

وبين الجرندي أن سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة يمثل شرطا أساسيا لدعم الاستقرار لما يمثلونه من خطر على ليبيا والمنطقة مشددا على وضع جدول زمني لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا داعيا لمضاعفة الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب