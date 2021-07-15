السايح: إذا لم تصل القوانين الانتخابية في أغسطس ستتأجل الانتخابات الرئاسية شهرا

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ‏عماد السايح، إن السلطات في ليبيا تستنزف الوقت قبل الرابع والعشرين من ديسمبر.

مؤكدا في تصريحات صحفية اليوم أنه إذا لم تصل القوانين الانتخابية بحلول أغسطس المقبل، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.

هذا وقال السايح، إن المفوضية لم تفتح لحد الآن عملية تسجيل الناخبين في الخارج، موضحا أن السبب يعود إلى عدم تلقي موافقات من حكومات الدول التي تمنع أي نوع من التجمعات بسبب كورونا.

السايح وفي تصريحاته اليوم كشف عن خطة سيتم اتباعها لتمكين الناخبين في الخارج من الاقتراع، وذلك من خلال التسجيل في نفس يوم التصويت وهو الرابع والعشرين من ديسمبر في حال تمكن المفوضية من الحصول على موافقات حكومات الدول.

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