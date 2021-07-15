الدبيبة يشارك بمراسم توحيد منظومة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية

ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف بالمركز العام لتدريب المعلمين في الاجتماع الخاص بمديري مراكز الامتحانات في البلديات، والذي تم خلاله توحيد منظومة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية، بعد سنوات طويلة من الانقسام في هذا القطاع.

الدبيبة وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد أن توحيد منظومة الامتحانات بعد سبع سنوات من امتحانات مختلفة داخل بلاد واحدة خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خطوة إيجابية، كما أن الاهتمام بالتعليم هو أحد الأهداف الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية.

كما تقدم بالشكر لكل المعلمين والإداريين العاملين بالقطاع على جهودهم الاستثنائية لاستكمال العام الدراسي.

وحضر الاجتماع كل من: وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وللاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير مركز تدريب المعلمين والعاملين بالمركز الوطني للامتحانات.