روسيا: نؤيد عمل اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد القوات المسلحة

أعرب مندوب روسيا أمام مجلس الأمن عن تأييده لأنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتوحيد لتوحيد القوات المسلحة وضمان الأمن.

وأكد مندوب روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أنه يأمل في نجاح اللجنة العسكرية في فتح الطريق الساحلي مطالبا بانسحاب جميع المرتزقة من البلاد.

ولفت مندوب روسيا إلى أن الحكومة تجتهد لتوحيد المؤسسات الوطنية مبينا أن إنجاز جميع أهداف خارطة الطريق ليس سهلا لافتا إلى أنه من المهم إنجاز الانتخابات في موعدها وهو ما يتطلب إنجاز قاعدة دستورية توافقية