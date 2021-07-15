ليبيا الان

روسيا: نؤيد عمل اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد القوات المسلحة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب مندوب روسيا أمام مجلس الأمن عن تأييده لأنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتوحيد لتوحيد القوات المسلحة وضمان الأمن.

وأكد مندوب روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أنه يأمل في نجاح اللجنة العسكرية  في فتح الطريق الساحلي مطالبا بانسحاب جميع المرتزقة من البلاد.

ولفت مندوب روسيا إلى أن الحكومة تجتهد لتوحيد المؤسسات الوطنية مبينا أن إنجاز جميع أهداف خارطة الطريق ليس سهلا لافتا إلى أنه من المهم إنجاز الانتخابات في موعدها وهو ما يتطلب إنجاز قاعدة دستورية توافقية 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الي صاير ويقولوا فيه فالاجتماع كله أجندات ـ للجاليات الصليبية من سوريا ولبنان والخونة الهاربين بأبنائهم في الولايات المتحدة الامريكية ـ
    يعتبر تدخلات أجنبية في الشئون الليبية ومؤسسات الدولة وحرية أختيار الدةلة في لعمل الاقتصادي ـ أو الدوبلوماسي .
    وما يحدث من تهجير للمهاجرين والاعتداء عليهم فهي اعمال تقوم بها جماغات يهودية في مصراتة وزوارة برعاية الاسرائيلي برنالدى ليفي والايطالين وجماعت صيادين من تونس .وبتعاون عملية أيرني لقرصنة السفن فالمتوسط .
    وتدخللات السفن الاوروبية سببت تلوث الساحل الليبي وشمال أفريقيا بالتسربب النفطي وغرق حاويات النقل النفط الخام وأدي الي اضرار بيئيية وصحية حتى للمواطنين وسببت السرطان وأمراض تتحمل تكاليف أعبائها الشركات الاورويية . وهي جريمة ضد الشعب الليبي والعبث بثرواثه وأرضه .
    وكذلك بقايا اشعاعات قصف الناتو وتسربات غواصات روسية واوروبية التي اضرت بالتربة ولوتث المياه الجوفية في نطاق واسع من المنطقة –
    مما يسبب خطر كبير على حياة الالاف السكان فالساحل الافريقي فالمستقبل القريب .

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